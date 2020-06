Banking-Ideen: API, sicherer Einzug, Web-Oberfläche

User Sparschweinderl regt eine radikale Umgestaltung der Netbanking-Oberfläche auch für Desktop-PCs an. Diese soll interaktiv und Touchscreen-optimiert sein. Im Mittelpunkt steht ein personalisierbares Design - sowohl von der Optik her, aber auch von den Funktionen. Nach einem Baukastensystem sollen Funktionen per Drag and Drop beliebig anordbar sein. Bank-Kunden stellen sich sozusagen ihr ganz persönliches Netbanking zusammen.

Auch wünscht sich der oder die UserIn neue Funktionen - wenn etwa eine Abbuchung von einem Lebensmittelhändler aufscheine, soll man mit einem Klick in einem visualisierten Chart sehen, wieviel Geld im vergangenen Monat oder Jahr dort gelassen wurde. Einen radikalen Neuansatz beim Online-Banking "ohne großartiges Herumturnen in Menüstrukturen", wie Sparschweinderl schreibt, finden wir absolut begrüßenswert. Denn während im App-Bereich im Banking-Sektor schon einiges in Bewegung geraten ist, wirken die Online-Banking-Oberflächen am Desktop mittlerweile etwas verstaubt. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Banken hier bald nachziehen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Erste Bank und Sparkassen.