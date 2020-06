Banking-Ideen: Kontomanager, Videochat, Netbanking-Fehler

Userin IrisKreuzer schlägt einen im Onlinebanking integrierten Kontomanager vor, mit dem nicht nur Ausgaben nach Gruppen bzw. Verwendungszweck ordnen kann, sondern auch Spar-Aufträge zuordnen kann. Mit einer derartigen Funktion können User, die beispielsweise einen monatlichen Fixbetrag für den Urlaub oder eine Anschaffung ( Möbel, Auto) tätigen, können so übersichtlich sehen, wieviel sie bereits angespart bzw. zum Ausgeben zur Verfügung haben.

Da die Funktion laut der Userin Konten-übergreifend, also etwa zur Verwaltung des Giro- und eines etwaigen Sparkontos verwendet werden kann, kann der Manager Aus- und Eingänge in der jeweiligen Kategorie berücksichtigen und so einen genauen Überblick zur jeweiligen Finanzsituation liefern.

