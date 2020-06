Bei Amazon Deutschland beginnt dreitägiger Streik

Mit einem dreitägigen Streik an gleich fünf Amazon-Standorten in Deutschland will die deutsche Gewerkschaft Verdi das Weihnachtsgeschäft des Versandhändlers stören.

Den Auftakt machte der größte Standort im osthessischen Bad Hersfeld in der Nacht auf Montag: Mit Beginn der Nachtschicht um Mitternacht legten Mitarbeiter die Arbeit nieder, wie Gewerkschaftssekretär Heiner Reimann der dpa sagte. Die anderen Standorte in Bad Hersfeld ( Hessen), Leipzig ( Sachsen), Graben ( Bayern), Rheinberg und Werne (beide NRW) sollten mit Beginn der Frühschicht folgen.