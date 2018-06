„Bei IT-Security ist Teamgeist wichtiger als Einzelkämpfertum“

Schwerpunkt IT-Sicherheit

Die HTL Traun setzt seit nun mehr als sechs Jahren auf das Thema IT-Sicherheit. Zusammen mit der FH Hagenberg hat man mit dem Department „Sichere Informationssysteme“ einen führenden Partner im Bereich IT-Security. Dies ermöglicht Kooperationen und Fachvorträge auf einem Niveau, das für Schulen in dieser Größenordnung sonst nicht möglich wäre. Seit Kurzem wird auch ein Sommercamp angeboten, bei dem interessierte Schüler eine Woche im Zeltcamp verbringen und an Fachvorträgen und Workshops von Partnerfirmen teilnehmen können. Die Infrastruktur für das Sommercamp wird von den Schülern selbst aufgebaut.

Auch im regulären Schulbetrieb gibt es immer wieder spannende Projekte. So wurden etwa die elektronischen Schlösser in der Schule gehackt und die Schwachstellen dem Händler mitgeteilt, der dann das Schließsystem aufgerüstet hat. Für eine Diplomarbeit wurden gebrauchte Smartphones von Handyshops gekauft und mit forensischen Methoden erfolgreich auf Spuren der Vorbesitzer untersucht. Auch im Gesundheitsbereich sind die Schüler tätig: „Einem spastisch gelähmten jungen Mann konnten wir durch ein spezielles am Rollstuhl befestigtes Computersystem die Kommunikation im Alltag deutlich erleichtern“, sagt Steidle.

Wer Interesse an einer Ausbildung in der HTL Traun hat, sollte vor allem eines mitbringen: „Motivation. Man sollte sich sicher sein, ob man die Ausbildung auch durchziehen möchte. Schließlich dauert die Ausbildung an einer HTL fünf Jahre, in unserer Fachschule dreieinhalb. Wer Spaß und Interesse an kreativen Lösungen hat, fächerübergreifendes Denken liebt und gerne im Team arbeitet, findet bei uns ein sehr familiäres Umfeld“, so Steidle. Wer in das Thema IT-Security und Hacking hineinschnuppern will, kann sich an den Level-1-Aufgaben der Cyber Security Challenge versuchen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Cyber Security Austria.