Benjamin Sterbenz wird Chefredakteur von Golem.de

Benjamin Sterbenz, bisher stellvertretender Chefredakteur von futurezone.at, wird mit Mitte Jänner 2014 aus der Redaktion ausscheiden und als Chedredakteur die redaktionelle Führung des deutschen Technikportals Golem.de übernehmen. Damit folgt Sterbenz auf den Ende August 2013 ausgeschiedenen Mitbegründer Christian Klaß.

Sterbenz gehörte seit 2010 als stellvertretender Chefredakteur der Redaktionsleitung von Futurezone.at und war außerdem für das gleichnamige KURIER-Print-Ressort als stellvertretender Ressortleiter mitverantwortlich.

"Benjamin war wesentlich am Aufbau der integrierten futurezone-Redaktion und an den Erfolgen, die das Team in den vergangenen Jahren erreicht hat, beteiligt", sagt futurezone-Chefredakteur Gerald Reischl. "Er war eine wichtige Stütze und wird uns als Kollege und Mensch in der Redaktion fehlen, aber wir bleiben ja dank Internet verbunden. Ich wünsche ihm alles Gute und freue mich trotz allem, dass Golem.de nun von einem Ex-Mitarbeiter aus meiner Redaktion geleitet wird. Eine solche Chance muss man einfach nützen."