Bericht: Bitcoin-Börse Mt.Gox vor dem endgültigen Aus

Die insolvente Bitcoin-Börse Mt.Gox sieht einem Zeitungsbericht zufolge keine Chancen mehr auf eine Rettung und will ihre Geschäfte daher gänzlich auflösen. Das Unternehmen habe vor Gericht in Tokio einen Antrag zur Abwicklung des einst weltgrößten Handelsplatzes für die Internet-Währung eingereicht, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf Insider.

Es fehle an realistischen Rettungsplänen, hieß es zur Begründung. Die Anwälte der Börse wollten sich nicht dazu äußern. Mt. Gox meldete im vorigen Monat Insolvenz an, nachdem dem Unternehmen zufolge nach einem Hackerangriff etwa 850.000 Bitcoins im Wert von derzeit etwa 454 Mio. Dollar (329 Mio. Euro) verschwunden waren.