Bericht: Spotify plant YouTube-Konkurrenten

Der schwedische Streaming-Dienst Spotify will künftig neben Musik auch Videos anbieten. Das berichtet das Wall Street Journal. Dabei soll es aber nicht nur um Musikvideos handeln, sondern auch Videos von bekannten YouTubern und großen Medienkonzernen sollen dort zu finden sein. Damit tritt Spotify vor allem gegen YouTube, das derzeit den Online-Video-Markt dominiert, an. Spotify könnte den neuen Dienst noch im Mai vorstellen. Das Unternehmen kündigte einen Event für den 20. Mai in New York an. Was dabei Thema sein wird, gab man jedoch nicht bekannt.