Berlin startet mit eigener Städte-Domain ".berlin"

Für Berliner gibt es dafür ab dem kommenden Dienstag eine neue Chance, in der Namenslotterie des Netzes zu gewinnen. Dann gehen Internetadressen mit der neuen Endung . berlin online. Sie ergänzen die bekannten Adress-Endungen im Web, wie .de oder .com. Internet-Adressen heißen dann nicht mehr nur beispielsweise mueller.de sondern können dann auch mueller. berlin heißen. Die .de-Endung fällt in diesem Fall weg. In den kommenden Jahren werden Hunderte weitere dieser neuen sogenannten Top-Level-Domains mit neuen Endungen freigeschaltet werden.

„Endungen wie . berlin werden den Umgang mit Domains unserer Ansicht nach grundlegend verändern“, sagt Dirk Krischenowski von Dotberlin, dem Betreiber der Hauptstadt-Domain. „Die Domains sind sprechend, nicht nur kryptische Abkürzungen wie .org oder .com.“ Dotberlin will internationale Firmen mit einem Standort in der deutschen Hauptstadt, touristische Unternehmen sowie Berliner Firmen oder Handwerksbetriebe für eine Webseite mit der neuen Endung gewinnen.