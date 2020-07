Bestätigt: Microsoft verkauft Xbox 360 im Abo

Wie von US-Medien vor einigen Tagen kolportiert, startet Microsoft mit einem Abo-System für die Xbox 360. Wie der Konzern heute bestätigte, soll die Konsole in ihrer 4GB/Kinect-Variante in ausgewählten Microsoft-Stores in den USA um 99 US-Dollar angeboten werden. Der Haken: Beim Kauf verpflichten sich Käufer zu einem zweijährigen Xbox-Live-Gold-Abo um 15 Dollar monatlich.