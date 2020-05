Betrüger erbeuten über SMS-TANs mehrere 100.000 Euro

In Deutschland häufen sich laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung die Fälle einer neuartigen Form von Betrug beim Online-Banking. Dabei nutzen die Angreifer das mTAN-Verfahren aus, bei dem eine für fünf Minuten gültige TAN per SMS auf das Handy geschickt wird. Bislang sind in Deutschland zumindest sieben Fälle bekannt, bei denen größere Summen erbeutet wurden. So sollen bei zwei Fällen in Mittelhessen und einem Fall in Hannover 200.000 Euro gestohlen worden sein. Eine Frau aus Wangen im Allgäu wurde auf diesem Weg um 77.000 Euro erleichtert, die Bank hat die Summe aber mittlerweile wieder zurückerstattet.