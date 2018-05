Beyoncé und Kanye: Tidal soll Streaming-Zahlen manipuliert haben

Sowohl bei Beyoncés Album "Lemonade" als auch bei Kanye Wests Platte "The Life of Pablo" soll der Streaminganbieter Tidal die Zahl der Hörvorgänge übertrieben dargestellt haben, wie Music Business Worldwide berichtet. Für "Life of Pablo" hat Tidal 250 Millionen Streams in zehn Tagen angeführt, für "Lemonade" wurden 306 Millionen Streams in 15 Tagen ausgewiesen. Zum Vergleich: Der aktuelle Rekordhalter für die beste Premierenwoche, "Beerbongs & Bentleys" von Post Malone, liegt bei 385 Millionen Streams, allerdings nur, wenn alle Plattformen zusammengerechnet werden. Tidal war bei den betreffenden Künstlern aber Exklusivanbieter. Zudem lag im Jahr 2016, als die beiden Alben erschienen sind, die Nutzerzahl von Tidal bei nur drei Millionen.

Die norwegische Tageszeitung Dagens Noeringsliv behauptet jetzt, dass die Zahlen, die Tidal veröffentlicht hat, manipuliert worden seien. Das Medienhaus hat sich mithilfe des Zentrums für Cyber- und Informationssicherheit der norwegischen University of Science and Technology zusammengetan, um zu diesem Schluss zu kommen. Mithilfe von Forschern haben Journalisten dort eine Festplatte untersucht, die interne Zahlen von Tidal enthalten haben soll. Dabei sind mehrere Nutzer aufgetaucht, die als wiederholte Hörer in den Statistiken aufscheinen, auf Nachfrage aber sagen, dass die Zahlen nicht stimmen können.

Die Ergebnisse wurden hier bereits veröffentlicht. Die Forscher kamen demnach zum Schluss, dass die Manipulation vermutlich bei Tidal vorgenommen wurde und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf einen technischen Fehler zurückzuführen sei. Tidal streitet diese Vorwürfe ab. In einem Statement gegenüber Gizmodo schreibt das Unternehmen, dass es sich um eine Schmutzkübelkampagne handle. Die norwegische Zeitung habe schon früher gegen Tidal agitiert und den Besitzer als "Crackdealer" bezeichnet. Man werde gegen die Verbreitung der "lächerlichen Geschichte" vorgehen.