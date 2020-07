Bezahlen am Handy wird zum Kampf der Giganten

Bei der Lösung von Apple kommt hinzu, dass die digitale Börse im iPhone eine komplett anonyme Bezahlung ermöglicht. Der Händler erfährt nur, dass er sein Geld erhalten wird, nicht aber den Namen den Kunden. Der Shop und die beteiligten Finanzdienstleister können so keine Profile erstellen, die aufzeichnen, wo und was ein bestimmter iPhone-Besitzer gekauft hat. Der Bezahldienst PayPal kaufte auch zu - aber an anderer Stelle. Die Ebay-Tochter, die bald selbstständig sein wird, übernahm den Dienstleister Paydiant, der eine Bezahlplattform für Wal-Mart und andere US-Einzelhändler betreibt. „Wir glauben, dass es nicht reicht, einfach nur beim Bezahlen das Bargeld oder die Karte durch das Smartphone zu ersetzen“, sagte PayPal-Produktchef Hill Ferguson in Barcelona. Es gehe etwa auch darum, Treuekarten und Rabattangebote einzubinden. „Die Händler wollen, dass der Kunde in ihrem Geschäft insgesamt ein besseres Erlebnis hat als bei der Konkurrenz.“

Paypal hat bisher keine Pläne, mit Paydiant auch an Einzelhändler außerhalb der USA heranzutreten. In Deutschland verfolgt bereits der Anbieter Valuephone, dessen Technologie unter anderem in der App von Edeka steckt, einen ähnlichen Ansatz. Beim mobilen Bezahlen geht es aber um weit mehr, als nur heutige Kartenzahlungen über das Smartphone abwickeln zu lassen. Aktuell gebe es auf der Welt 1,3 Milliarden Kredit- und sonstiger Bankkarten, rechnete jüngst die Bank Morgan Stanley vor. Dem stünden 7,3 Milliarden aktive Mobilfunk-Anschlüsse gegenüber. Damit gebe das Handy in großem Maßstab ein Chance, Bargeld-Zahlungen zu digitalisieren. In vielen Ländern Afrikas oder Asiens, in denen Millionen Menschen keine Bankkonten haben, wird Geld stattdessen per Mobiltelefon verschickt. Und selbst wenn man die einfachen Handys abzieht: Weltweit sind rund zwei Milliarden Smartphones im Einsatz.