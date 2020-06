Heinisch-Hosek befürchtet "kriminellen Akt"

Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek ( SPÖ) spricht angesichts der Datenlücke beim Bundesinstitut für Bildungsforschung (Bifie) vom Verdacht eines "kriminellen Aktes". Deshalb werde sie "nicht den Fehler machen, weitere Testungen zuzulassen, bis hier nicht geklärt ist, wer dahintersteckt", erklärte sie - laut Vorabmeldung - gegenüber der Tageszeitung " Österreich am Sonntag".

"Nach all dem, was wir bis jetzt wissen, sieht es so aus, als ob es sich um einen kriminellen Akt handelt. Nicht um einen Hack oder ein Leck. Sondern dass offenbar jemand, eine Person, quasi mit einem Schlüssel ausgestattet, die Türe zu den Daten geöffnet hat", sagte Heinisch-Hosek laut der Aussendung.