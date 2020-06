Big Brother Awards werden heute verliehen

Heute Abend werden die Big Brother Awards im Wiener Rabenhof Theater verliehen. Der Verein //quintessenz// vergibt den Datenschutz-Negativ Preis bereits zum 12. Mal an Einzelpersonen und Organisationen, die im Zusammenhang mit Datenschutz besonders negativ aufgefallen sind.

Freuen dürfte sich also keiner der Preisträger über die Trophäe aus Beton, die sie sich heute abholen könnten. Darüber hinaus werden die Gewinner in die so genannte //Hall of Shame// eingetragen, wo sich alle Preisträger der letzten Jahre finden lassen. Diese "Ruhmenshalle" enthält bereits einige bekannte Namen, so finden sich unter den Preisträgern der letzten Jahre bekannte Namen aus Politik und Wirtschaft, aber auch Organisationen wie das Finanzministerium oder auch die Telekom-Austria.

Heuer wird der Preis in den Kategorien //Politik//, //Business und Finanzen//, //Behörden und Verwaltung// sowie //Kommunikation und Marketing// vergeben. In diesen Kategorien konnte jeder online Vorschläge einbringen, die Preisträger werden von einer Jury bestimmt. Darüber hinaus gibt es noch die Sonderkategorie //Volkswahl//, wo online über den Gewinner abgestimmt werden konnte.

Wer der Veranstaltung im Wiener Rabenhof Theater persönlich beiwohnen will, kann dies kostenlos tun. Tickets können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht mehr reserviert werden, Restplätze werden ab 19:00 vergeben. Die Verleihung selbst startet um 20:00.

(futurezone)

