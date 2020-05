"Bild" und "Spiegel" kooperieren mit Facebook

Medien in den USA, Großbritannien und Deutschland erproben mit dem Internet-Riesen Facebook eine neue Art der Online-Berichterstattung. Sie werden künftig in der Facebook-App nicht nur Anreißer ihrer Inhalte veröffentlichen, sondern komplette Artikel, Foto-Galerien und Videos. In Deutschland beteiligen sich die reichweitenstarken Medienportale „Bild.de“ und „ Spiegel Online“ an dem Projekt „Instant Articles“. In den USA sind die „ New York Times“, „ National Geographic“ und das Portal „Buzzfeed.com“ dabei, in Großbritannien sind die BBC und die Zeitung „ Guardian“ mit an Bord.