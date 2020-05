Bill Gates: „Bitcoin ist aufregend, weil es günstig ist"

Microsoft-Gründer Bill Gates hat sich in einem Interview mit Bloomberg TV begeistert über das digitale Zahlungsmittel Bitcoin gezeigt. „ Bitcoin ist aufregend, denn es zeigt, wie günstig [Geldtransfer] möglich ist“, so Gates. Vor allem die Tatsache, dass Geldtransfers unabhängig vom Volumen einfach bleiben, begrüßt er: „ Bitcoin ist hier besser als andere Währungen, da man sich nicht physisch an einem Ort befinden muss und natürlich können größere Transaktionen schnell unbequem werden.“