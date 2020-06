Bill Gates ist (noch immer) reichster Mann der Welt

Microsoft -Gründer Bill Gates ist der reichste Mensch der Welt. Sein Vermögen ist um 3,2 Milliarden angewachsen, wie aus der am Montag veröffentlichten Forbes-Liste hervorgeht. Gates sei damit zum 16. Mal in den vergangenen 21 Jahren an der Spitze.

Der mexikanische Telekommunikationsunternehmer Carlos Slim folgt mit 77,1 Milliarden Dollar auf dem zweiten Platz und US-Starinvestor Warren Buffett trotz zahlreicher Spenden mit 72,7Milliarden auf dem dritten Rang. Buffetts Vermögen wuchs binnen zwölf Monaten um 14,5 Milliarden Dollar, so schnell wie bei

keinen anderen Menschen.



Insgesamt zählte das Magazin „Forbes“ 1826 Milliardäre, so viele wie noch nie. Sie kommen zusammen auf ein Vermögen von gut sieben Billionen Dollar.