Bill Gates kommt nach Salzburg

Weil seine Tochter Jennifer beim Amadeus-Horse-Indoors-Reitturnier in der Salzburgarena teilnimmt, wird Bill Gates am kommenden Wochenende in Salzburg erwartet. Wie orf.at berichtet, ist Sepp Göllner, der Veranstalter des Reitturniers, überzeugt, dass Gates erscheint: "Es sind Flüge gebucht, es sind Zimmer gebucht. Ich bin mir sicher, dass auch der Vater mitkommt."

Für das Reitturnier wäre die Anwesenheit von Bill Gates eine große Aufwertung der Veranstaltung. Technik-Fans können wohl keine beruflichen Aktivitäten von Gates in Salzburg erwarten.