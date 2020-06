Biologie-Studierende befüllen Wikipedia

Seit kurzem sind naturwissenschaftliche Artikel von Biologie-Studierenden der Universität Innsbruck in der Wikipedia öffentlich zugänglich. Die Texte sind im Rahmen einer Vorlesung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Biologie unter Leitung von Professor Thorsten Schwerte vom Institut für Zoologie entstanden. "Artikel, die in der Wikipedia verfasst werden, müssen Kriterien erfüllen, die auch für die späteren Arbeiten der angehenden Wissenschaftler gelten. Dadurch eignet sich dieses Projekt hervorragend, die Studierenden in der Anfangsphase des Studiums auf die Welt der Wissenschaft vorzubereiten", so Schwerte.

Unterschiedlichste Bereiche

Das Themen-Spektrum der von den Studierenden verfassten Artikel deckt verschiedenste Bereiche der Biologie ab, bisher gab es zu den behandelten Themen allerdings keine Einträge. Darunter fallen allgemeine Themen aus der Ökologie (z.B. "Trophische Nische") sowie die Beschreibung ungewöhnlicher Tierarten. Alle von den Studierenden verfassten Artikel wurden von Fach-Wissenschaftlern begutachtet und korrigiert, was eine hohe Ausgangsqualität der Artikel sichert. "Angehende Wissenschaftler erfüllen mit ihrem offenen Zugang zu den neuen Medien eine wichtige Aufgabe in der Verbreitung des Wissens aus der Forschung", erklärt der Innsbrucker Milben-Spezialist Heinrich Schatz, einer der Gutachter.

Die Studierenden lernen dadurch auch die Möglichkeiten und Vorteile von Datenbanken, zentralisierten Informationen und quelloffener Zusammenarbeit kennen und bereiten sich auf ihren späteren Umgang mit bioinformatischen Verfahren vor. Die enormen Datenmengen, die mit moderner Technik aus biologischen Systemen gewonnen werden, lassen sich nur noch durch leistungsfähige Datenbanken und bioinformatische Algorithmen verarbeiten.

Qualitätssicherung

In der deutschsprachigen Version der Wikipedia gibt es derzeit mehr als 1,2 Millionen Artikel. Da die Wikipedia -Artikel prinzipiell von jedem Internet-Benutzer bearbeitet werden können, läuft bereits seit längerem eine Initiative, die die Qualität der Artikel sichern soll. Die Beteiligung von angehenden Wissenschaftlern ist hier wichtig: "Wir wollen unseren Studierenden schon zu Beginn des Studiums ermöglichen, ihr Wissen auf diesem Weg zugänglich zu machen und damit auch zur Qualität der Wikipedia beizutragen”, so Schwerte.