Biometrische Pässe auch für Kinder Pflicht

Das digitale Zeitalter hat das Behördenleben nicht überall vereinfacht – war vor einigen Jahren noch ein neuer Pass noch am selben Tag ausgestellt, so muss man jetzt mehrere Tage auf den neuen Pass warten – der Grund: Seit es Chip-Pässe gibt, werden die Blanko-Dokumente zentral in der Österreichischen Staatsdruckerei in Wien gelagert und dort mit den Daten des Antragstellers bespielt.

„Die Wartezeit ist von etwa 15 Minuten auf drei Tage gestiegen, allerdings bedeutet die Verschlechterung der Zeit eine Verbesserung der Sicherheit“, sagt Praml. In der ÖSD-Zentrale steht nämlich jene Signatur-Einheit, mit der die biometrischen Daten (Fingerabdruck, Foto) auf den Chip im Pass übertragen werden. Dass nicht jede der etwa 130 Bezirkshauptmannschaften und Magistrate, bei denen man einen Pass ordern kann, mit einer eigenen Signatureinheit ausgestattet ist, hat Kostengründe – das technische Equipment kostet etwa 100.000 Euro pro Einheit, würde also insgesamt 13 Millionen Euro kosten.