Die in schwere Turbulenzen geratene Bitcoin-Börse Mt. Gox wird abgewickelt. Der vor einigen Tagen eingesetzte vorläufige Verwalter Nobuaki Kobayashi erklärte am Donnerstag, das zuständige Gericht in Japans Hauptstadt Tokio habe dies angeordnet. Kobayashi kündigte eine Gläubigerversammlung am 23. Juli an - machte den Betroffenen aber nicht viel Hoffnung.

Er werde mit Hilfe von Experten nun damit beginnen abzuschätzen, wie viele Bitcoins zu welchem Wert die Tauschbörse noch besitze.

Mt. Gox hatte Anfang Februar den Tausch von Bitcoins in reale Währungen ausgesetzt, kurze Zeit später verschwand die Handelsplattform dann aus dem Internet. Dem Unternehmen waren nach eigenen Angaben 750.000 Bitcoins von Kunden und 100.000 eigene Bitcoins abhanden gekommen.