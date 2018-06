Bitcoin fällt unter 6000 Dollar: Kryptowährungen sacken erneut massiv ab

Wie üblich zieht der Bitcoin-Abwärtstrend auch andere Kryptowährungen mit nach unten. So liegt die zweitgrößte digitale Währung Ethereum derzeit bei 440 Dollar und Ripple steht bei 0,46 Dollar. Zu den großen Verlierern zählt auch die chinesische Kryptowährung EOS, die - gemessen an der Marktkapitalisierung - aktuell die siebtgrößte digitale Währung ist. EOS hat in den vergangenen zwei Tagen rund 30 Prozent an Wert verloren.

Gründe für den Kursfall

Ein Grund für den letzten Rückschlag ist der Hack der südkoreanischen Kryptobörse Bithumb. Dabei soll es Cyberkriminellen gelungen sein, digitale Währungen im Wert von rund 31,5 Millionen Dollar zu erbeuten. Gemessen am Umsatz ist Bithumb der sechstgrößte Handelsplatz für Kryptowährungen.

Erst vor einigen Tagen vermeldete eine weitere südkoreanische Kryptobörse, dass größere Geldmengen abhanden gekommen sind. Wie viel bei Coinrail gestohlen worden ist, wurde nicht genannt. Es wird vermutete, dass ein Schaden von ungefähr 40 Millionen Dollar entstanden ist.