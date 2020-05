Bitcoin-Jesus: Eine Pizza für 2,3 Millionen Euro

California

Die Vergangenheit des “Bitcoin-Jesus” ist allerdings nicht gerade Bibel-verdächtig. 2002 wurde er zu zehn Monaten Haft verurteilt, nachdem er für den Verkauf von Sprengstoff belangt wurde. Er verkaufte Feuerwerk übereBay, das von Landwirten in denzum Vertreiben von Vögeln eingesetzt wurde. Dabei überschritt er aber offenbar einen Grenzwert, der ihm neben zehn Monaten seines Lebens auch die Kandidatur für denState Assembly (kalifornisches Unterhaus) kostete.

Nachdem er seine dreijährige Bewährungsstrafe hinter sich hatte, zog er nach Tokio. 2014 gab er freiwillig seine US-Staatsbürgerschaft auf und holte sich einen Pass für das karibische Steuerparadies St. Kitts. Ver beschloss daraufhin, bei jeder Einreise in ein fremdes Land ein T-Shirt mit dem Titel “Borders are imaginary lines” (“Grenzen sind nur eingebildete Striche”) zu tragen. Sein Geburtsland sah das jedoch anders: Ein US-Visum wurde ihm mehrmals verweigert, da die Behörden befürchteten, er würde in den USA als illegaler Einwanderer bleiben. Die Behörden änderten auch nach einer Steuernachzahlung in der Höhe von mehr als 325.000 US-Dollar ihre Meinung nicht.