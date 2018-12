Bitcoin und Co: Kryptowährungen legen plötzlich stark zu

Für Bitcoin-Besitzer ist es wohl so etwas wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Die Erholung von Bitcoin geht weiter. Die Cyber-Devise verteuerte sich am Donnerstag um bis zu 13 Prozent auf über 4100 Dollar. "Der Kurssprung ist viel mehr als eine Prise Erleichterung", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Es ist ein Ausrufezeichen in einem Moment, indem Bitcoin und Co. Nahezu totgeschrieben waren." Auch andere digitale Währungen wie Ripple, Ethereum oder EOS konnten in den vergangenen Stunden stark zulegen.