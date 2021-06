Bitcoin-Wallet führte zu Verhaftung von Darknet-Drogendealer

Er wurde am Weg zur Bart-Weltmeisterschaft bei der Einreise in die USA verhaftet. Eine Tor-Installation und Bitcoin-Transaktionen haben seine Identität verraten.

Gal Vallerius wollte eigentlich nur als Teilnehmer zu den "World Beard and Mustache Championships" in die USA reisen. Bei der Einreise in die USA wurde Vallerius allerdings von den Behörden zur Seite gebeten.

Auf seinem Laptop fanden die DEA-Agenten Kryptowährungen im Wert von rund 500.000 US-Dollar - die Hälfte davon in Bitcoins, die andere Hälfte in Bitcoin Cash. Außerdem wurde ein Tor-Installation und PGP-Encryption-Key für den User OxyMonster sichergestellt.