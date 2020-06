BlackBerry-Services erneut mit Ausfällen

RIM bestätigte über den offiziellen Twitter-Account zunächst die Probleme und versprach, der Sache nachzugehen. Ein paar Stunden später kam dann über den Account die vorläufige Entwarnung. Alle BlackBerry-Services würden aktuell wieder normal laufen. An der Börse kamen die neuen Nachrichten allerdings nicht gut an. Im Nasdaq fiel die Aktie an einem generell schwachen Tag um vier Prozent und schloss bei 18,05 US-Dollar – dem schlechtesten Kurs seit 2004. Damit hat das Papier in diesem Jahr zwei Drittel seines Werts eingebüßt.



Google stoppt Gmail-App für BlackBerry

Neben den Verzögerungen bei den Services wurde auch bekannt, dass Google seine native BlackBerry-App für Gmail ab dem 22. November einstellen wird. Man konzentriere sich stattdessen darauf, die Gmail-Benutzung über den mobilen Browser zu verbessern, so Google in einem Blogeintrag. RIM versuchte die Ankündigung herunterzuspielen und betonte, dass die meisten User ihren Gmail-Account ohnehin über den integrierten E-Mail-Client abrufen würden. Erst kürzlich hatte Google allerdings eine eigene native Gmail-App für die iOS-Plattform