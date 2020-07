Blogger wirft Behörden Hackerangriff vor

Der regierungskritische russische Blogger Alexej Nawalny hat die russischen Behörden für einen Hacker-Angriff auf seine E-Mail- und Twitter-Konten verantwortlich gemacht. Sein Profil im Kurzbotschaftendienst Twitter wurde am Dienstag in "Schwindler und Dieb" umbenannt - eine Anspielung auf die von ihm eingeführte Bezeichnung für die Regierungspartei Geeintes Russland. Zudem wurden über seinen vielbeachteten Account unzählige homophobe Beleidigungen verbreitet. Nawalny warf den Behörden vor, die Passwörter seiner Online-Konten über seine kürzlich beschlagnahmten Computer geknackt zu haben.

"Mein E-Mail-Konto wurde gehackt und darüber dann auch mein Twitter-Account", sagte Nawalny. "Es ist offensichtlich, dass dazu meine Computer und iPads genutzt wurden, die bei der Razzia beschlagnahmt wurden", ergänzte er mit Blick auf die Durchsuchungen seines Büros und seiner Wohnung vom 11. Juni. In einem Brief an das einflussreiche Ermittlungskomitee forderte der Anführer der Protestbewegung eine Untersuchung der Hacker-Angriffe. Vor dieser Behörde musste Nawalny am Dienstag aber auch zu einer Vernehmung erscheinen. Dabei ging es um angeblich extremistische Äußerungen bei Anti-Regierungs-Protesten im Dezember.