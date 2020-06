Bloggerin Yoani Sanchez startet Online-Zeitung in Kuba

Die erste Ausgabe von 14ymedio enthielt unter anderem eine Reportage über die nächtliche Gewalt in der Hauptstadt Havanna sowie ein Interview mit dem oppositionellen Schriftsteller Angel Santiesteban. Ebenfalls veröffentlicht wurde eine Solidaritätserklärung von 28 Prominenten mit dem Projekt: Die Unterzeichner, darunter der peruanisch-spanische Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa und der polnische Friedensnobelpreisträger Lech Walesa, appellierten in einem offenen Brief an die kubanische Regierung, nicht gegen Sanchez' Zeitung vorzugehen.

Von 14ymedio soll es alle zwei bis drei Tage eine neue Ausgabe geben. Zu dem elfköpfigen Team der Zeitung gehört auch Sánchez' Ehemann Reinaldo Escobar als Chefredakteur.