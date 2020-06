Boeings neuer Super-Jumbo

Sonic Cruiser blieb Konzept

Während Airbus den A380 baute, glaubte man eine Zeit lang noch daran, dass ein Flugzeug, mit dem man fast mit Schallgeschwindigkeit unterwegs ist und auf Langstrecken bis zu zwei Stunden einspart, ein Renner werde. Doch dann kam 9/11, die Kerosinpreise stiegen, das Konzept des „Sonic Cruisers“ – er sollte 0,95 Mach fliegen - wurde ad acta gelegt. An seiner Stelle wurde das Projekt 7E7 gestartet, die später in 787 umbenannt wurde und – nach einer aufregenden Entwicklungsphase - kommende Woche mit zweijähriger Verspätung erstmals im Liniendienst eingesetzt wird (die futurezone wird berichten). Aber eine Antwort auf den riesigen Airbus-Vogel war auch die Boeing 787 nicht, daher entschied man sich, auf Basis des alten 747-Konzepts (die erste B 747 wurde vor mehr als 40 Jahren gebaut) ein neues Flugzeug zu bauen. Es wurde die 747-8 daraus. Die ersten Frachtmaschinen 747-8 f (für freighter/Frachter) fliegen bereits im Dienste der Cargolux, die erste Passagierversion 747-8 i (intercontinental) wird im Frühjahr 2012 an die Lufthansa überstellt. Der Listenpreis dieses Modells, von dem die Lufthansa insgesamt 20 Passagier- und 5 Fracht-Versionen geordert hat, beträgt 230 Millionen Euro. In einer Drei-Klassen-Bestuhlung passen bis zu 467 Passagiere an Bord, (um 51 Passagier mehr als in einer B 747-400), in einem Airbus A380 (er kostet 300 Millionen Euro Liste) 555.