Börsenkurse mit Twitter vorhersagen

Mit dem Internet-Kurzbotschaftendienst Twitter lässt sich US-Forschern zufolge die Entwicklung der Börsenkurse recht genau vorhersagen. Die Wissenschaftler der US-Universität Indiana wiesen in einer Studie nach, dass die Entwicklung des US-Börsenindex Dow Jones wenige Tage vorher durch Analyse der Twitter-Botschaften mit fast 90-prozentiger Sicherheit prognostiziert werden kann, wie der verantwortliche Professor Johan Bollen am Mittwoch (Ortszeit) sagte. Dafür werteten die Forscher per Computer den Inhalt von 9,8 Millionen Botschaften von 2,7 Millionen Nutzern aus dem Jahr 2008 aus.

Die Wissenschaftler gingen nach eigenen Angaben ursprünglich davon aus, dass sich die Stimmung der Twitter-Gemeinde von der Entwicklung der Börsenkurse abhängig sein würden. Den Ergebnissen zufolge verhält es sich aber andersherum. "Die öffentliche Stimmung nahm die Aufwärts- oder Abwärtsentwicklung des Dow Jones um drei bis vier Tage vorweg", sagte Professor Bollen. In 87,6 Prozent der untersuchten Fälle passten Stimmung der Twitter-Gemeinde und Index zusammen.

