Bordkarte gepostet: Airline-Mitarbeiter verspotteten 5-Jährige wegen ihres Namens

Traci Redford hat sich bei Southwest Airlines über das Verhalten der Mitarbeiter beschwert. Zwei Wochen sind vergangen, ohne dass die Airline Konsequenzen gezogen hat. Nach dem medialen Wirbel über den Vorfall, hat sich Southwest Airlines mittlerweile über das respektlose Verhalten der Mitarbeiter entschuldigt und versprochen Konsequenzen zu ziehen.

Gar nicht mal so selten

Der Name Abcde ist in den USA gar nicht mal so unüblich, wie man vielleicht vermuten möchte. Aktuell gibt es mindestens 373 US-Bürgerinnen, die diesen Namen tragen. Erstmals in den Statistiken taucht der Name 1990 auf. 2017 waren übrigens Emma und Liam die beliebtesten Baby-Namen in den USA.