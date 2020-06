Brief an Ungeborenen wird zum Internet-Hit

Der Brief, den "RedBarc", User der Internet-Plattform Reddit, am Dienstag veröffentlichte, ging um die Welt: "So klingt Hass" schrieb RedBarc und legte die Zeilen vor, mit denen sein Vater ihm jeglichen Kontakt zur Familie untersagte. Was geschehen war? Der junge Mann hatte sich am Vorabend geoutet...

"Klar", meinte Blogger John Kinnear, "Vorurteile auf Grund von sexueller Orientierung überraschen im Süden der USA nicht wirklich. Das ist in Utah Alltag." Auch seine Freunde aus der LBGT-Community [US-Sammelbegriff für lesbisch, schwul, bi- und transsexuell, Anm.] hätten das alle in der Highschool erlebt, so Kinnear. "Aber dieser Brief hat mir das Herz gebrochen, weil ich selber gerade Vater werde." Seine Reaktion war eine unmittelbare. Noch am selben Abend verfasste er einen eigenen Brief an seinen Sohn. "Er ist noch im Bauch seiner Mutter, daher kennen wir seine sexuelle Orientierung nicht, aber ich musste ständig denken: Was wäre, wenn..."