Britische Polizisten twittern ihre Einsätze

Die Polizei im Großraum Manchester hat einen modernen Weg gefunden, um auf ihre Arbeitsbelastung aufmerksam zu machen: 24 Stunden lang wird jede einzelne Aktivität über den Kurzmitteilungsdienst Twitter verbreitet. Kriminalität mache zwar einen Großteil der polizeilichen Arbeit aus, "aber wir tun noch eine Menge nebenbei", sagte Polizeipräsident Peter Fahy in einer auf YouTube verbreiteten Erklärung.

In den Twitter-Dienst der Beamten in Manchester schafften es seit Donnerstag früh unter anderem die Festnahme eines aggressiven Ladendiebs und ein Mann, der offenbar an einer Bushaltestelle eingeschlafen war. "Verwirrter Mann berichtet, dass sein Fernseher nicht funktioniert", heißt es in einem anderen Tweet. Nicht berichtet wird über Vorfälle, wenn dadurch die Sicherheit von Personen bedroht sei, wie eine Sprecherin mitteilte.

Die Twitter-Kampagne war von Donnerstag- bis (zum heutigen) Freitagmorgen geplant und sollte angesichts geplanter Budgetkürzungen ein Licht auf die vielfältigen Aufgaben und Einsätze der Polizei werfen.

( APA/ dapd)