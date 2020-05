Bundeskanzler verzichtet großteils auf Krypto-Handy

Auch bei sogenannten Krypto-Handys gibt es offenbar keine einheitliche Lösung. Das ergab ein Rundruf der APA am Dienstag.

Bundeskanzler Werner Faymann ( SPÖ) verwendet nach Angaben aus dem Bundeskanzleramt ( BKA) mehrere Telefone, darunter ein Apple-iPhone, für heikle Gespräche bevorzugt er das Festnetz. Zu Gesprächen mit Kabinettskollegen und ausländischen Regierungschefs benutze er "nicht immer ein Krypto-Handy" oder das Festnetz, hieß es gegenüber der APA. "Die Nutzung der Krypto-Handys ist komplizierter, der Kanzler nimmt meist lieber eines seiner anderen Telefone", sagte der für Sicherheit zuständige Sektionschef im BKA, Manfred Matzka, gegenüber der Zeitung " Österreich" vom Dienstag.

Im Innenministerium heißt es, man unterscheide zwischen "Alltagskommunikation und sensibler Kommunikation". Für letztere stünden sowohl Krypto-Handys als auch das bereits teilweise fertiggestellte Digitalfunknetz der Firma "Tetron" zur Verfügung, das auch die Polizei benutzt.

Ob auch Außenminister und Vizekanzler Michael Spindelegger ( ÖVP) in der Kommunikation etwa mit seinen EU-Amtskollegen ein Krypto-Handy verwendet, will man in seinem Ministerium nicht sagen. Das Gerät Spindeleggers, ein Blackberry, sei entsprechend gesichert und werde in regelmäßigen Abständen überprüft, berichteten die "OÖ-Nachrichten" vom Dienstag.