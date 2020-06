Bundeskriminalamt: Fahndung per Facebook

5.000 Facebook-Detektive

So soll die Herkunft zweier sichergestellter Gemälde in der Community aufgeklärt werden, die in Zusammenhang mit dem Mordfall an einem Carabinieri stehen. Die Meldung wurde 50 Mal geteilt, bei durchschnittlich 100 Facebook-Freunden bedeutet das eine Reichweite von 5.000 potenziellen Mithelfern. Die Sorge, dass frei öffentlich zugängliche Polizeihinweise fälschlich verdächtigten Personen oder Hinweisgebern schaden könnten, teilt das BK nicht. Für die Seite sei eigens eine Betreuerin zuständig, welche jederzeit die Postings löschen könne, so Sprecherin Silvia Strasser gegenüber der APA.

Alte Fälle werden wieder aufgerollt

Bisher hat allerdings noch kein einziger Hinweis zur tatsächlichen Ergreifung eines Gesuchten geführt, berichtete der ORF am Dienstag. Der Beobachtungszeitraum sei zwar zu kurz, um eine Bilanz ziehen zu können, „es sind aber viele Hinweise zu den Gesuchten eingegangen“, so Sprecher Roman Hahslinger gegenüber der APA. Außerdem habe man in der Anfangsphase gezielt nach Verdächtigen von älteren Fällen bzw. nach Personen gesucht, die schon länger vermisst sind. Künftig sollen auch aktuelle Fälle berücksichtigt werden.

Fahndungsaufrufe dürfen übrigens nicht auf Servern anderer Staaten gespeichert werden. Deshalb sind sämtliche Meldungen des BK ausschließlich mit ihrer eigenen Homepage verlinkt. Das BK ist im November 2009 auf Facebook online gegangen und hat derzeit 24.094 „Fans“.