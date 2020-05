Bundeskriminalamt warnt vor Phishing-Betrügern und Viren

Cyberkriminelle versuchen derzeit wieder vermehrt, an Daten, Informationen und Geld von Internetusern zukommen. Darauf machte nun auch das Bundeskriminalamt ( BK) aufmerksam. Neu an diesen Betrugsversuchen sei, dass sie sich als angebliche Rechnungen von Mobilfunkbetreibern tarnen und sich die Rechtschreibung in den Schreiben stark verbessert hat. T-Mobile etwa hatte bereits am Donnerstag seine Kunden vor derlei Phishing-Mails gewarnt.

"Ihre Rechnung für Januar." "Ihre neue Rechnung als pdf.": Unter solchen Titeln und mit österreichischen und deutschen Mobilfunkbetreibern als angebliche Absender werden die Nachrichten verschickt. Diese Phishing-Mails verlinken in weiterer Folge auf Betrugsseiten, die dann auch das Computersystem mit Trojanern und Viren infizieren.

Das BK empfiehlt prinzipiell, solche E-Mails sofort zu löschen bzw. auf keinen Fall zu den Links zu klicken oder Formulare im Dokument auszufüllen. Im Falle von Unsicherheiten hinsichtlich der Rechnungen sollten sich Kunden an ihren Mobilnetzbetreiber wenden.