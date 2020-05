Burgenländer wurde auf Facebook um 6000 Euro betrogen

Ein Burgenländer ist Betrügern in einem Sozialen Netzwerk im Internet in die Falle gegangen. Der 41-Jährige erhielt kürzlich auf Facebook eine Verständigung, dass er 80.000 Euro gewonnen hätte. Allerdings war die versprochene Auszahlung mit Gegenleistungen verknüpft. Der Mann überwies in vier Tranchen Geld. Als er Anzeige erstattete, hatte er bereits 6.000 Euro verloren, berichtete die Polizei.

Zwischendurch war ihm mitgeteilt worden, dass sein „Gewinn“ sogar auf 120.000 Euro angestiegen sei. Die 6.000 Euro hatte der Mann an drei verschiedene Empfänger überwiesen. Er kommunizierte mit den Betrügern auch per Mail. Der Mailverkehr deute laut Polizei darauf hin, dass es sich bei den Verdächtigen um zwei Männer und eine Frau in Nigeria handle.