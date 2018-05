Die Canon-Botschafterin Guia Besana hat dieses Bild am 15. Februar 2018 auf einer Reise nach Longyearbyen, Svalbard, Norwegen, aufgenommen. „Ich ging gerade nach einem fünfstündigen Marsch zum Wagen; plötzlich richtete ich meinen Blick aufs Meer und erblickte diesen arktischen Hirsch, der mich ansah“, berichtet Guia. „Ich war inmitten von Nichts und von einem so zarten Licht umgeben. Das Canon EF 40mm f/2.8 STM-Objektiv ist perfekt für diese Art der Aufnahme, weil es leicht zu tragen ist. Es ist vielfältig einsetzbar und leise. Es ist eines der Objektive, die alles so bequem machen, dass man die Kamera nie zurück in den Rucksack packen muss und so keine Gelegenheiten verpasst. Es reagiert auch besonders gut, wenn die Lichtverhältnisse schwach sind.“