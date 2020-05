Carsharing, Reparatur-Cafes & Co. zum Mit- und Nachmachen

"Wir wollen zeigen, dass es sehr viele Leute in Wien gibt, die smarte Dinge machen", sagt Gernot Tscherteu. Der Mediendesigner hat die Veranstaltungsreihe Smart Citizens Lab ins Leben gerufen, die am Samstag mit einem großen Marktplatz in der Seestadt Aspern beginnt. Dort können Besucher Initiativen kennenlernen, sich mit Experten austauschen und "smarte" Angebote ausprobieren und auch nachmachen. Vorgestellt werden etwa Reparatur-Cafes, Gemeinschaftsgärten, Carsharing-Initiativen und gemeinschaftliche Wohnprojekte.

Im Gegensatz zu Angeboten aus der mit Anbietern wie dem Fahrtendienstvermittler Uber zuletzt in Verruf geratenen "Sharing-Economy" wird dabei nicht versucht, aus privaten Angeboten Geld zu schlagen. "Uns geht es darum, gemeinsam Grundbedürfnisse, wie Mobilität und Wohnen, zu organisieren und das auf eigene Rechnung und selbstorganisiert zu machen", sagt Tscherteu.

Ein Beispiel dafür ist die Initiative Elfride, bei der sich mehrere Leute gemeinsam ein Auto angeschafft haben und dann Fragen zu lösen hatten, wie man an den Schlüssel kommt, wie der Betrieb untereinander abgerechnet und wie die Versicherung organisiert werden kann. "Die Strukuren die man für soetwas braucht, müssen entwickelt werden. Man kann sich auch gut an Initiativen orientieren, die es schon gibt", meint Tscherteu.