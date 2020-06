CeBIT: Weltgrößte Computermesse stellt sich Datenängsten

Die CeBIT richtet sich in diesem Jahr erstmals ausschließlich an professionelle Anwender. An den fünf Messetagen bis Freitag werden rund 230.000 Fachbesucher erwartet - so viele wie 2013. Damals kamen allerdings noch 43.000 Privatbesucher dazu. „Die CeBIT ist die einzige Veranstaltung, die die Wertschöpfungskette der gesamten Branche abbildet“, betonte Messe-Chef Oliver Frese. Partnerland ist diesmal Großbritannien - das birgt Konfliktstoff, weil der britische Geheimdienst GCHQ ein zentraler Partner des US-Abhördienstes NSA ist.

Merkel betonte in ihrem Podcast am Wochenende, Deutschland wolle seinen hohen Datenschutz-Anspruch bei einer europäischen Regelung nicht aufgeben. Sie forderte zugleich einen gemeinsamen digitalen Markt in Europa mit großen und wettbewerbsfähigen Unternehmen. Europa hinke den USA oder asiatischen Ländern hinterher. „Das heißt, wir müssen unsere Kräfte bündeln, um hier auch wirklich voranzukommen.“

Microsoft-Deutschlandchef Christian Illek räumte ein, die NSA-Affäre habe das Vertrauen erschüttert. Ein Schulterschluss von IT-Industrie, Politik und Verbrauchern sei nötig, um dies zu überwinden. Die Deutsche Telekom betonte zur Vorstellung ihres Mittelstandsprogramms, für US-Partner werde es strikte Vorgaben zur Datensicherheit geben.