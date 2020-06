Cesar für "The Social Network"

Der Film „The Social Network“ von David Fincher hat am Freitag in Paris den französischen Filmpreis Cesar für den besten ausländischen Film bekommen. Der Streifen handelt von der Entstehung von Facebook, der weltweit größten Online-Community.



Der französische Filmpreis gilt als das französische Gegenstück zum amerikanischen Oscar, der am Sonntag in Los Angeles vergeben wird und bei dem „The Social Network“ mit acht Nominierungen ins Rennen geht.