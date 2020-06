Chef von Bitcoin-Börse Mt.Gox dementiert Flucht

In der Krise um die Digitalwährung Bitcoin hat der Chef der geschlossenen Handelsplattform Mt.Gox Gerüchte um eine Flucht aus Japan dementiert. „Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und jedem versichern, dass ich weiterhin in Japan bin“, versuchte Mark Karpeles in einer knappen Mitteilung unter der Internetadresse mtgox.com die Anleger zu beruhigen.

Er arbeite „sehr hart daran, mit der Unterstützung verschiedener Parteien eine Lösung für unsere jüngsten Probleme zu finden“. Zuvor hatte Mt.Gox mitgeteilt, dass der Handel bis auf weiteres ausgesetzt bleibe. Gerüchte über eine Insolvenz machen die Runde. Auch von riesigem Diebstahl ist die Rede. Mt.Gox war am Dienstag überraschend offline gegangen. Als Grund gaben die Betreiber den Schutz der Nutzer an. Anleger kommen nicht mehr an ihre dort gespeicherten Einlagen.

Karpeles bat die Nutzer der Handelsplattform, von Anfragen an die Mitarbeiter von Mt.Gox über den Verbleib der Gelder abzusehen. Die Mitarbeiter seien angewiesen worden, keine Auskunft zu geben. Die in Tokio ansässige Handelsplattform hatte am Dienstag den Betrieb eingestellt - „zum Schutz der Seite und unserer Kunden“, wie es hieß.