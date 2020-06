China: Google will Erlaubnis für Kartendienst

Google und ein chinesisches Partnerunternehmen haben in China eine Genehmigung für einen Online-Kartendienst beantragt. Die Vermessungs- und Kartierungsbehörde prüfe derzeit den Antrag des Unternehmens Guxiang Information Technology, das Googles Kartendienst in China betreibe, berichtete die Nachrichtenagentur Dow Jones am Dienstag. Google wollte den Bericht nicht bestätigen, die Behörde reagierte nicht auf Anfragen. Eine Google-Sprecherin in Peking wiederholte lediglich eine Presseerklärung, wonach Google mit der Regierung Gespräche über die Einführung eines Kartenprodukts führe. China hat mit 447 Millionen Nutzern die größte Internetgemeinde der Welt.

Seitdem die Regierung in Peking vergangenes Jahr neue Regeln für Kartendienste erließ, erhielten Dutzende Firmen Lizenzen für die Bereitstellung von Karten im Internet. Firmen, die in China Karten und Navigationsdienste anbieten wollen, müssen zunächst eine Genehmigung beantragen. Ausländische Firmen müssen sich dafür mit örtlichen Firmen zusammenschließen.