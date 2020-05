China: Handy-Dieb sendet Opfer alle verlorenen Kontakte zu

Tage später traf an seiner Adresse ein Päckchen mit SIM-Karte und elf Seiten sorgfältig kopierter Kontaktdaten ein. "Ich bin platt" sagte Zou laut Xinhua. "Das muss ihn unheimlich viel Zeit gekostet haben." Die Sympathie der Netzgemeinde aber galt nicht dem Geschädigten: "Was für ein netter und gewissenhafter Dieb", hieß es in einem Beitrag auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo. Ein anderer feierte ihn als das "Gewissen seines Berufsstandes".