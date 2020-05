Aus den Medienberichten ging nicht hervor, was für verdächtige Objekte die Beamten in den Ani der Tauben gesucht hatten, aber die Behörden befürchteten mehrere Angriffen von Separatisten-Gruppen. Ein trojanische Tauben-Attacke klinge auf den ersten Blick an den Haaren herbeigezogen, aber es sei nicht unmöglich, betonte ein Tauben-Experte. „Es ist möglich, dass Tauben explosive Gegenstände mit sich tragen“, betonte der Befragte. „Das ist unter dem Flügel, an ihren Beinen oder eben über die Kloake möglich.“

In China sei auch die Freiheit und Würde von Bürgern sehr verletzlich und könne jederzeit zwangsenteignet werden, wie bei den Tauben“, schrieb der Kolumnist Zhang Ping. „Diese mussten die Schmerzen und Verletzungen eines unsanften Anal-Checks durchlaufen und in Folge waren sie friedlich und glücklich auf den Bildschirmen der staatlichen TV-Sender zu sehen."