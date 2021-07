Chinas erster Passagierjet soll demnächst abheben

Die Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) will Boeing und Airbus mit der neuen Kurz- und Mittelstreckenmaschine C919 Konkurrenz machen.

Seit 2015 arbeitet das Konsortium Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) an dem ersten vollständig in der Volksrepublik produzierten Passagierjet C919. Nun berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, dass noch im ersten Halbjahr 2017 der Jungfernflug stattfinden soll.

Demnach wurden nahezu alle Bordsysteme bereits installiert sowie alle notwendigen Tests erfolgreich absolviert. „Wir haben das gesamte Flugzeug sowie die Schlüsselkomponenten und Verbindungselemente getestet“, wird ein Techniker, der an dem Projekt arbeitet, zitiert.