Chinas Mikroblogs geraten vermehrt unter Druck

Chinas Regierung lässt das Internet von einem gewaltigen Heer an Zensoren filtern. Kritische Seiten können in Minuten verschwinden, Suchbegriffe sind von vorne herein gesperrt. Aber die Nutzer waren schon immer clever und suchten sich Auswege. Bislang galten die beliebten Mikroblogs Weibo als eine Antwort.

In Windeseile lassen sich auf den twitterähnlichen Kurzmitteilungsdiensten Neuigkeiten teilen. Löscht ein Zensor einen Eintrag, taucht der schnell wieder mit anderen Formulierungen auf. Doch seit Ende vergangenen Jahres geht die Regierung in einer Kampagne gegen Gerüchte im Internet vor und lässt Blogger verhaften. Das verschreckt die Nutzer der Online-Portale.

Im vergangenen Jahr verloren die Weibo rund 28 Millionen Mitglieder, wie das halbstaatliche chinesische Internet-Netzwerkinformationszentrum CNNIC ausrechnete. Trotz des Rückgangs stehen sie immer noch bei 281 Millionen Nutzern. Zum Vergleich: Das Online-Netzwerk Twitter hatte kurz vor dem Börsengang im Winter die Zahl seiner aktiven Nutzer auf gut 230 Millionen beziffert. Allerdings ist Twitter, ebenso wie Facebook oder Youtube, in China gesperrt. Ohne technische Tricks zur Umgehung der Zensur können Nutzer nur auf die chinesischen Dienste zugreifen. Dort blühten erste Anzeichen einer freien Debatte auf.