Chrome-Erweiterungen zeigen nach Verkauf Werbung

Die Google Chrome-Erweiterungen "Add To Feedly" und "Tweet this Page" sorgten am Wochenende für Aufregung. Durch einen Bericht des Blogs OMGChrome wurde bekannt, dass der Entwickler der beliebten Erweiterung "Add to Feedly" die Rechte daran für eine vierstellige Summe verkauft hat. Die neuen Eigentümer veröffentlichten nun einen Monat nach dem Verkauf ein "Update", das jedoch lediglich einige neue Zeilen Code hinzufügt, über die nun Chrome-Nutzern permanent Werbung angezeigt wird. Die App wird derzeit von knapp 30.000 Personen genutzt und fügt in ihrer ursprünglichen Form lediglich einen Knopf hinzu, über den eine Webseite zum Newsreader feedly hinzugefügt werden kann.