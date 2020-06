Code.org stellt Crowdfunding-Rekord auf Indiegogo auf

Das Projekt "Hour of Code" der Organisation Code.org ist seit Dienstag die erfolgreichste Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo, der weltgrößten Crowdfunding-Plattform im Netz. Code.org will erreichen, dass 100 Millionen Schüler weltweit eine Stunde Informatik-Unterricht bekommen und Programmieren lernen. Schüler und Lehrer können sich dafür bereits via Code.org voranmelden.