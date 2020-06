Crowdfunding-Doku: Auf Schatzsuche in den Rocky Mountains

Richard Haderer und Bernhard Vosicky wollen auf Schatzjagd gehen. Die beiden Österreicher sind auf die Geschichte des 83-jährigen Amerikaners Forrest Fenn gestoßen, der in den Rocky Mountains eine Truhe mit echten Schätzen - Goldmünzen, antike Kunst und Edelsteine - versteckt hat. Als Fenn vor 20 Jahren an Krebs erkrankte, kam der Vietnam-Veteran und Kunstsammler auf die Idee, sich selbst ein Denkmal zu setzen und gleichzeitig die Abenteuerlust in anderen Menschen zu wecken. Also befüllte er besagte Truhe und deponierte sie vor etwa drei Jahren in der Nähe von Santa Fe. Dazu verfasste er ein Gedicht, das Hinweise darauf geben soll, wo sich der Schatz befindet.

Nun kann man infrage stellen, ob an der Geschichte wirklich alles stimmt oder auch nicht - gefunden wurde der Schatz bisher jedenfalls nicht. Fenn selbst überlebte seine Krebs-Krankheit und gibt in unregelmäßigen Abständen weiterhin Hinweise auf den Schatz. So findet sich in einem 2013 veröffentlichten Buch auch eine Karte der Umgebung, in der sich die Truhe befinden soll.

Für die beiden Österreicher Grund genug, sich auf das Abenteuer einzulassen. “Wer träumt nicht davon, auf Schatzsuche zu gehen”, sagt Haderer. Also wurde das Projekt Silva ins Leben gerufen, an dessen Ende eine “coole, professionell umgesetzte” Doku stehen soll.